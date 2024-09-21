İsrail'in Okul Saldırısında 22 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Okul Saldırısında 22 Ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir okulu bombalayarak 13'ü çocuk 22 kişinin ölümüne neden oldu.

21.09.2024 15:16
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 13'ü çocuk 6'sı kadın 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği ve ayrıca 2 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak tüm dünya ülkelerine de İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları ve işlediği suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinin yanı sıra barınma merkezlerinin ve okulların hedef alınmasından ve bombalanmasından tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Medya Ofisinin açıklamasında, uluslararası topluma ve tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, soykırım suçunun durdurulması ve Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Okul Saldırısında 22 Ölü - Son Dakika

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