İsrail'in Saldırıları: 86 Ölü

(ANKARA) – İsrail'in İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kentine ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. İran merkezli yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Tahran'da da 78 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Mecid Ferşi, İran'ın resmi haber ajanslarından ISNA'ya yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin saldırılarında en az sekiz kişi hayatını kaybetti" dedi. Tebriz, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti konumunda.

Tahran'a yönelik saldırılarda 78 kişi öldü

İran merkezli yarı resmi haber ajansı Fars, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in bugün İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında en az 78 kişi hayatını kaybettiğini ve 329 kişi yaralandığını belirtti. Bu rakamlar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Fars Haber Ajansı, "Siyonist rejimin bugün Tahran eyaletinde gerçekleştirdiği terör saldırısında resmi olmayan can kaybı 78, yaralı sayısı ise 329 olarak tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'ın nükleer programı ile uzun menzilli füze kapasitesini hedef aldığı saldırıya yaklaşık 200 savaş uçağının dahil olduğu bildirildi. Saldırılarda üst düzey İranlı askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları da yaşamını yitirdi.

İran yönetimi, saldırının ardından intikam sözü vererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulundu.