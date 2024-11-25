İsrail'in Savaş Suçları Gündemde

Güncel

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gözler önüne seren belgeseli "Kanıt", sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının somut delillerle ortaya konularak kayda geçirildiği "Kanıt" belgeseli, birçok kişi tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı.

İspanyol foto muhabiri Javier Bauluz, X'teki paylaşımında, "Kanıt, Gazze'de işlenen inkar edilemez savaş suçlarına ışık tutan güçlü ve tarihi bir belgesel." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki temsilciliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, Kanıt'ın, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve soykırımını fotoğraf ve görüntülerle ifşa ettiği belirtilerek, "Duyacaklarınız ve görecekleriniz sizi sarsacak." ifadesi kullanıldı.

AdameMedia isimli hesabın paylaşımında da belgeselden alıntı yapılarak, "Bu, soykırımın tam bir saatlik görüntülü ispatı. Bu, inkar edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

" Belgesel, Gazze'deki çatışmanın acı gerçekliklerini açığa vuruyor"

Clash Report adlı X hesabındaki paylaşımda, "Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve soykırımını ifşa eden belgeseli 'Kanıt' gösterimde. Sahadaki gazetecilerin sarsıcı fotoğraf ve görüntülerine yer veren belgesel, Gazze'deki çatışmanın acı gerçekliklerini açığa vuruyor." ifadeleri yer aldı.

The Saviour adlı sosyal medya hesabında da belgeselden bir kesite yer verilerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımının belgelendiği Kanıt'ın, İsrail'in savaş suçlarını gözler önüne serdiği kaydedildi.

Esther Carvalho isimli sosyal medya kullanıcısı da Kanıt belgeselinde sahadaki muhabirlerin aktardığı fotoğraflar ve videoların kullanıldığına işaret etti.

Rogerio Santos ise X hesabında belgeseli paylaşarak, Kanıt'ın İsrail'in savaş suçlarını kamuoyunun ilgisine sunduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansının (AA), AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle'nin yapımcılığında hazırladığı Kanıt belgeseli, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını delil niteliğindeki görsellerle ortaya koyuyor.