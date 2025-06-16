İsrail'in Tahran'daki IRIB Binasına Saldırısı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İsrail saldırısında hedef alınan başkent Tahran'daki binasında çıkan yangının görüntülerini yayımladı.

Canlı verilen görüntülerde, saldırı sonrası başlayan yangının binanın geniş bir bölümünü sardığı görüldü.

İran devlet televizyonu, bu görüntüleri "Düşmanın, IRIB'in bazı bölümlerine yönelik saldırısı" yazısıyla yayımladı.

İsrail ordusu, saldırıdan kısa bir süre önce Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.

Ardından İran devlet televizyonunun canlı yayını esnasında saldırı gerçekleştirilmiş, kısa süreliğine yayın kesilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.