İsrail'in Tahran Saldırısı: 60 Ölü

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Çamran semtindeki bir binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in dün Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin haberinde Çamran semtindeki 14 katlı bir binanın hedef alındığını duyurdu.

Söz konusu binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

???????- ??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.