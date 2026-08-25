İsrail'in UNRWA Eğitim Merkezine Baskınına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in UNRWA Eğitim Merkezine Baskınına Tepki

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Kalendiya Eğitim Merkezi'ne baskınını kınadı ve uluslararası toplumdan destek istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koymasına tepki gösterdi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saat 10.00'da BM tesisine en az 4 zırhlı araç ve 50'den fazla güvenlik personeli eşliğinde zorla girdiği, baskın sırasında tesiste 20 UNRWA personelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezine düzenlenen "yetkisiz ve endişe verici baskın kesin bir dille" kınanarak, BM'nin izni ve onayı olmadan silahlı güvenlik güçlerinin tesise girmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Merkezin "uluslararası hukuk uyarınca tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklarla korunan bir BM tesisi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezinin UNRWA'nın en eski mesleki eğitim merkezi olarak 70 yılı aşkın süredir Filistinli mültecilere hizmet verdiği, binlerce Filistinlinin buradan mezun olarak çalışma hayatına atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezin ciddi sosyo-ekonomik zorlukların yaşandığı işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarından yüzlerce Filistinli öğrenciye ücretsiz mesleki eğitim verdiği aktarıldı.

UNRWA tesisinin ele geçirilmesinin BM'nin görevini yerine getirme kabiliyetine darbe vurmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Kalendiya Eğitim Merkezi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki diğer tüm BM tesislerinin dokunulmazlığını korumak için derhal ve kararlı şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan UNRWA Geçici Genel Komiseri Christian Saunders da hiçbir otoritenin BM tesisine girip ele geçiremeyeceğini ve sahiplenemeyeceğini vurguladı.

Saunders, "Genç Filistinli mülteciler için fırsatların zaten ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemde, onlara daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için mevcut olan birkaç yoldan birini ellerinden almak kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezine el koyduğu bildirilmişti.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, tüm UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in UNRWA Eğitim Merkezine Baskınına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

15:49
Yazışmalar paylaşıldı Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:18:13. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in UNRWA Eğitim Merkezine Baskınına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement