İsrail'in UNRWA Eğitim Merkezine Baskınına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koymasına tepki gösterdi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saat 10.00'da BM tesisine en az 4 zırhlı araç ve 50'den fazla güvenlik personeli eşliğinde zorla girdiği, baskın sırasında tesiste 20 UNRWA personelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezine düzenlenen "yetkisiz ve endişe verici baskın kesin bir dille" kınanarak, BM'nin izni ve onayı olmadan silahlı güvenlik güçlerinin tesise girmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Merkezin "uluslararası hukuk uyarınca tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklarla korunan bir BM tesisi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezinin UNRWA'nın en eski mesleki eğitim merkezi olarak 70 yılı aşkın süredir Filistinli mültecilere hizmet verdiği, binlerce Filistinlinin buradan mezun olarak çalışma hayatına atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezin ciddi sosyo-ekonomik zorlukların yaşandığı işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarından yüzlerce Filistinli öğrenciye ücretsiz mesleki eğitim verdiği aktarıldı.

UNRWA tesisinin ele geçirilmesinin BM'nin görevini yerine getirme kabiliyetine darbe vurmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Kalendiya Eğitim Merkezi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki diğer tüm BM tesislerinin dokunulmazlığını korumak için derhal ve kararlı şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan UNRWA Geçici Genel Komiseri Christian Saunders da hiçbir otoritenin BM tesisine girip ele geçiremeyeceğini ve sahiplenemeyeceğini vurguladı.

Saunders, "Genç Filistinli mülteciler için fırsatların zaten ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemde, onlara daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için mevcut olan birkaç yoldan birini ellerinden almak kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezine el koyduğu bildirilmişti.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, tüm UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.