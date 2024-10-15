İsrail, İran'a Saldırıda Hedefi Belirledi

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(ANKARA) – ABD medyası, İsrail'in Beyaz Saray'a İran'a karşı planlanan misilleme saldırısında nükleer ya da petrol tesislerini hedef almayacağı konusunda güvence verdiğini bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'a İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısında İran'ın nükleer veya petrol tesislerini hedef almayacağını, sadece askeri tesislere karşı saldırı düzenleyeceğini söyledi.

ABD medyasına konuşan bir ABD'li bir yetkili, İsrail Başbakanı'nın saldırıyı yaklaşan ABD seçimlerini etkilemeyecek şekilde planlamayı kabul ettiğini söyledi. Uzmanlar, İsrail'in İran'ın enerji tesislerine yönelik bir saldırı düzenlemesi petrol fiyatlarının yükselmesine yol açarak yaklaşan ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in yüksek benzin fiyatlarından memnun olmayan seçmenler nezdindeki şansını azaltabileceği değerlendirmesini yapıyor.

ABD medyası, İsrail'in İran'ın nükleer ya da petrol tesislerini hedef almama taahüdünün geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinde ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant arasında yapılan görüşmelerde verildiğini belirtti.

İran, 1 Ekim'de iki dalga halinde İsrail topraklarına yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.