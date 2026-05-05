İsrail, İran tehdidine karşı yüksek alarmda

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da İran kaynaklı insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği haberlerinin ardından İsrail ordusunun yüksek alarm düzeyine geçtiği bildirildi.

İsrail ordusundan bir kaynak, İç Cephe Komutanlığı yönergelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun durumu yakından takip ettiğini ve yüksek alarm durumunda bulunduğunu kaydeden kaynak, hava savunma sistemleri ve saldırı kapasitesinin İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesin devreye girmesinden bu yana yüksek hazırlık seviyesinde kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gün boyunca güvenlik istişareleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.