İsrail, Lübnan'ı Zorla Boşaltmaya Hazırlanıyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki bölgeyi zorla boşaltmaya hazırlanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde halkı kuzeye doğru göçe zorlayan ikinci bir çağrı yaptı.

Lübnanlıların Litani Nehri'nin güneyine araçlarıyla geçmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, ülkenin güneyindeki 28 köy ve belde sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.

İsrail ordu sözcüsü Adraee açıklamasında, "Evlerinizi derhal terk ederek Litani Nehri'nin kuzeyine geçmeniz gerekir. Dikkat! Güneye yönelmeniz yasak, güneye hareket etmeniz halinde hayatınız tehlikededir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Lübnanlılara güneye geri dönebileceklerine dair çağrının ancak kendilerinden gelebileceğine işaret edildi.

Lübnan'daki Litani Nehri'nin İsrail sınırına en yakın noktası 8 kilometre, en uzak noktası ise 28 kilometre mesafede bulunuyor.