İsrail-Lübnan Müzakere Turu Başlıyor

08.05.2026 11:24
İsrail basınına göre, Lübnan ile yapılacak doğrudan müzakerelerin üçüncü turuna iki tarafın askeri yetkilileri de katılacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'de gelecek hafta yapılacak üçüncü tur görüşmelere Lübnanlı, İsrailli ve Amerikalı diplomatların yanı sıra İsrail ve Lübnan ordusundan temsilcilerin de katılacağı iddia edildi.

Askeri yetkililerin, ateşkesin uzatılmasıyla ilgili harita ve sahadaki gelişmelerini görüşmek üzere müzakerelere katılacağı ifade edildi.

Öte yandan Lübnan tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Görüşmeye İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onay vermesi durumunda İsrail ordusundan strateji birimi sorumlusu Amichai Levin'in katılacağı aktarıldı.

Bu arada, müzakerelere askeri katılım, ABD'nin baskısıyla çatışmaların yeniden başlamasını önleme girişimi ve bir hafta sonra bitecek kırılgan ateşkesi uzatma çabası olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtmişti.

Lübnan basını ise Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede "istikrar çabalarına zarar vereceği" düşüncesiyle reddettiğini yazmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
