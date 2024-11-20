İsrail Minye Köyü'ne Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Minye Köyü'ne Saldırdı

İsrailliler, Beytullahim'deki Minye köyüne saldırarak Filistinlilerin koyunlarını çalmaya çalıştı.

20.11.2024 18:47
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde bir köye saldırı düzenledi.

Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevaziye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytullahim'in doğusundaki Minye köyüne saldırarak Filistinlilerin koyunlarını çalmaya çalıştığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birkaç ay önce 3 bin nüfuslu Minye köyünün yakınında bir yerleşim karakolu kurduğunu ve köy sakinlerini zorla yerinden etmek için de saldırılarını artırdıklarını belirten Kevaziye, saldırıların İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiğini ifade etti.

Kevaziye, Beytullahim'in yerleşim yerlerinin yayılması tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kuzey Ağvar bölgesindeki bir su kaynağına da el koyduğu belirtildi.

Mücavir Malih köyü Meclis Başkanı Mehdi Daragıme, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde Ummu Cemal köyündeki su kaynağına baskın düzenlediklerini ve çevresini dikenli telle çevrelemeye başladıklarını kaydetti.

Daragıme, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son 3 aydır saldırılarını artırdığını ve Filistinlilere ait hayvanları çalarak onları bölgeyi terk etmeye zorladığına dikkati çekti.

Filistinli yetkili, İsrail'in özellikle Ağvar bölgesini "C" bölgesinde olduğu, askeri eğitim alanı olması ya da güvenlik amacıyla girişlerin engellenmesi gibi çeşitli iddialarla hedef aldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 790 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Minye Köyü'ne Saldırdı - Son Dakika

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