İsrail Miras Bakanı: ABD'ye bağımlılığı sonlandırmalıyız

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İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ülkesinin silah konusunda ABD'ye bağlı kalmasının sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Maariv gazetesine bağlı FM 103 radyo kanalına konuşan Eliyahu, İsrail-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Eliyahu, "Bu hükümette kesinlikle katılmadığım çok şey olduğunu düşünüyorum. Bunlar arasında tabii ki, ABD'ye olan bağlılığımız. Aynı zamanda bugün İsrail'in Washington ile ilişkilerini korumaya yönelik çabalarından da mutluyum." ifadelerini kullandı.

ABD ile ortaklığı korumanın gerekli olduğunu herkesin anlaması gerektiğini belirten Eliyahu, ABD ile herhangi bir çekişme olması durumunda silah aktarımı ve Amerikan desteğinin duracak şekilde bir üslubu sürdürmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Eliyahu, "ABD silahlarına dayanmayı sonlandırmamız gerekiyor." diyerek, ABD'nin savaşmaya izin veren oksijen tüpü olmaksızın İsrail'in uzun süre savaşacak şekilde kendi silahlarını kendilerinin üretmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ABD silahlarına bağımlı kalınmasına sebep olanları da eleştiren Eliyahu, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz otuz yıl boyunca İsrail bilinçli olarak -bu kararı kimin neden verdiğini bilmiyorum- savunma üretimimizin kritik kısmını Amerikan vetosunun ellerine devretti. Bu da bugün içinde yaşadığımız gerçekliğe yol açtı ve silah cephaneliğimizi geliştirmek yerine Amerikan silahlarına bağımlı olduk."

Eliyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası saldırıya ilişkin, kısa süreliğine bu kente girecek yeterli silahları olduğunu söyledi.

"Amerikalılarla karşı karşıya gelmek memnuniyet verici değil ancak kaçınılmaz." diyen Eliyahu, ABD'nin İsrail'e yardımları durduracağını doğrulamanın kendisine zor geldiğini kaydetti.

Eliyahu, "Memnuniyet verici olmadığı kadar ABD ile yüzleşmek, Hamas'ı yenilgiye uğratmakta başarısızlıktan, çevremizdeki büyüyen bir Nazi devletinden ve içinde mahvolduğumuz bir gerçeklikten daha iyidir." ifadelerini kullandı.

Aralarında ABD'nin de olduğu birçok devlet İsrail'den Refah kentine yönelik askeri bir adım atmaması yönünde talepte bulunmuştu.