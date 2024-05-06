İsrail Muhalefet Lideri: Netanyahu'nun Açıklamaları Esir Takasını Engelledi - Son Dakika
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İsrail Muhalefet Lideri: Netanyahu'nun Açıklamaları Esir Takasını Engelledi

İsrail Muhalefet Lideri: Netanyahu\'nun Açıklamaları Esir Takasını Engelledi

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanların gereksiz açıklamalarının esir takası anlaşmasını engellediğini ve hükümetin esirleri terk ettiğini belirtti. Lapid, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirler konusundaki tutumunu eleştirerek, yetkililerin açıklamalarının esir takası müzakerelerini kötü yönettiğini ve İsrail hükümetinin esirleri terk ettiğini ifade etti.

06.05.2024 17:01
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İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanların "gereksiz açıklamalarının" esir takası anlaşmasını engellediğini ve hükümetin esirleri terk ettiğini belirtti.

Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirler konusundaki tutumunu eleştirdi.

Netanyahu ve bakanların esirler konusunda duyuruları, tehditleri ve gereksiz açıklamalarına son verilmesi çağrısında bulunan Lapid, "Tamamen çıldırdınız mı? İsrail devletinin bu çılgınlığı durduracak sorumlu bir yetişkini yok." ifadelerini kullandı.

Lapid, yetkililerin açıklamalarının yalnızca esir takası anlaşmasını engellemeye ve müzakerelerin kötü yönetilmesine yol açtığını belirterek, "İsrail hükümeti esirleri terk etti ve onları eve getirmek için her şeyi yapmalı." ifadelerine yer verdi.

The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili de Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu kaydetmişti.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Muhalefet Lideri: Netanyahu'nun Açıklamaları Esir Takasını Engelledi - Son Dakika

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