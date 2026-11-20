İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD-İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırı başlatma ihtimali tartışılırken her türlü duruma tam hazırlık içinde olduklarını savunarak "talimatlarda bir değişiklik olmadığını" öne sürdü.

Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tartışmalar ve basına yansıyan haberler nedeniyle bilgilendirme yapma gerekliliği doğduğuna işaret etti.

İsrail ordusunun savunma ve taarruz kapsamında çeşitli senaryolar için durum değerlendirmeleri yaptığını ve tam hazırlık içinde olduğunu savunan Defrin, orduya verilen talimatlarda bir değişiklik olmadığını ileri sürdü.

Defrin, "Söylentilere kulak asmayın." ifadelerini kullanarak herhangi bir değişiklik olursa bilgi paylaşacaklarını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılara yeniden başlama ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken İsrail basını, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a bu yönde baskı yaptığını öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın İran ile gerilimin gölgesinde İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesi dikkati çekmişti.

İsrail'in Maariv gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail'in geçmişteki iki ayrı saldırısının aksine bu kez İran'ı hazırlıksız yakalama ihtimalinin bulunmadığını ve ilk hamlenin Tahran'dan gelebileceğini savunmuştu.

Haberde, olası bir ABD saldırısı öncesinde gizliliğin korunması amacıyla İsrail ordusu ve İç Cephe Komutanlığı'nın özel bir protokol hazırladığı aktarılmıştı. Buna göre, ABD'nin saldırı kararını Tel Aviv'e bildirmesinin ardından İsrail kamuoyunun uyarılmayacağı; yalnızca sivil uçak filosunun tahliyesi için hava yolu yöneticileri ve enerji sektörü gibi kritik alanlardaki sınırlı sayıda yetkilinin bilgilendirileceği iddia edilmişti.