İsrail Ordusu, 4 Filistinli Hastayı Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail Ordusu, 4 Filistinli Hastayı Alıkoydu

İsrail, Gazze'de hastaneden nakledilen 10 hastadan 4'ünü alıkoydu; birinin durumu kritik.

30.12.2024 10:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden tedavileri için Şifa Hastanesine nakledilirken 4 Filistinli hastayı alıkoyduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçleri, tedavi görmek üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden Gazze kentindeki Şifa Hastanesine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla nakledilen 10 hastadan 4'ünü alıkoydu." ifadelerine yer verildi.

Alıkonulan hastalardan birinin durumunun "çok kritik" olduğu belirtilen açıklamada, "Endonezya Hastanesinde hala trajik koşullar altında 10 sağlık personeli eşliğinde 7 hastanın bulunduğu" aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yaktığını, hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesini yakması ve ardından hizmet dışı kalmasının ardından bazı hasta ve yaralıların götürüldüğü Endonezya Hastanesine ilişkin de şu ifadelere yer verilmişti:

"Endonezya Hastanesinde zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar için gece çok çetin geçti. Su, elektrik, örtü, yiyecek ve malzeme olmadığı için çok perişan ve zor durumdalar. İşgalci İsrail'in sağlık personelinin çoğunu alıkoymasıyla hasta ve yaralılar için artık geri sayım başladı."

Kaynak: AA

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