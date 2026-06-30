İsrail Ordusu Acil Fon Talep Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Acil Fon Talep Ediyor

30.06.2026 19:48
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İsrail ordusu, 50 milyar dolara yaklaşan harcamalar için ek bütçe talep etti. Maliye Bakanlığı karşı çıkıyor.

İsrail ordusunun, yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, 144 milyar şekel (38,9 milyar dolar) olan savunma bütçesinin 183 milyar şekel (49,5 milyar dolar) seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

Yaklaşık 3 senede 6 ülkenin topraklarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, mevcut bütçeyle faaliyet göstermekte zorlandığı, bu nedenle yedek askerleri görevden aldığı ve maliyetli askeri operasyonlardan kaçındığını itiraf ederken Savunma Bakanlığı ise savunma harcamalarının İsrail tarihindeki rekor seviyeye çıkarılması için baskı yapıyor.

İsrail Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve ordunun talebinin aşırı olduğunu belirterek savunma harcamalarına ayrılacak ek fonun sivil harcamalarda ciddi kesintilere yol açabileceği ve İsrail'in kredi notunu olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Maliye Bakanlığı, karşı çıktığı ek savunma bütçesi talebini "aşırı ve mantıksız" olarak nitelerken böyle bir artışın "gerçekleşmeyeceğini" belirtti.

İsrailli güvenlik yetkilileri ise İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da geniş toprakları işgal ettiğini ve bu nedenle bütçenin artırılması gerektiğini savundu.

Haberde, bu konudaki kararın önümüzdeki günlerde alınacağı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki taraf arasında bir karar vereceği aktarıldı.

Mali baskı nedeniyle yedek asker sayısını azaltmaya çalışan İsrail ordusu, daha önce bu sayının 60 binden 40 bine düşürülmesi hedefini belirlemiş, ancak 120 bin yedek askerin aynı anda görev yaptığı dönemin ardından bu sayı yalnızca 64 bine kadar düşürülebilmişti.

İsrail'in 2026 için ocakta belirlenen savunma bütçesi 112 milyar şekel (30,3 milyar dolar) olsa da martta revize edilerek 144 milyar şekele (38,9 milyar dolar) yükseltilmişti.

İsrail, doların değer kaybı nedeniyle yazılım sektörüne destek açıkladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan dolarının İsrail şekeli karşısında değer kaybetmesi nedeniyle zor bir süreç yaşamaya başlayan yazılım sektörüne 1,6 milyar şekel (537 milyon dolar) tutarında destek programı başlatıldığını duyurdu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şekelin dolara karşı ani yükselişine bir yanıt olarak yazılım sektörüne destek kararı aldıklarını vurguladı.

Hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ve İsrail Merkez Bankası'nın da devreye girmesi gerektiğini belirten Smotrich, faiz indirimi talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Acil Fon Talep Ediyor - Son Dakika

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