İsrail ordusu, Hamas tarafından kaçırılan İsraillileri kurtardı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Hamas tarafından kaçırılan İsraillileri kurtardı

İsrail ordusu, Hamas tarafından kaçırılan İsraillileri kurtardı

İsrail ordusu, Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli'nin başarılı bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, İsrail güçlerinin karmaşık bir operasyon gerçekleştirerek esirleri kurtardığını ve operasyon sırasında Filistinli direniş güçleriyle çatışmaların yaşandığını belirtti.

12.02.2024 06:45
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İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece, Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan Hurr ve Marman için gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Adraee, İsrail güçlerinin Refah'ta iki İsraillinin alıkonulduğu binada oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdiği ve esirlerin kurtarıldığı operasyonda Filistinli direniş güçleriyle çatışmalar çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

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