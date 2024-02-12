İsrail ordusu, Hamas tarafından kaçırılan İsraillileri kurtardı

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İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece, Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan Hurr ve Marman için gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Adraee, İsrail güçlerinin Refah'ta iki İsraillinin alıkonulduğu binada oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdiği ve esirlerin kurtarıldığı operasyonda Filistinli direniş güçleriyle çatışmalar çıktığını aktardı.