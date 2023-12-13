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İsrail ordusu hastanedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandı - Son Dakika
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İsrail ordusu hastanedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını belirtti. İsrail güçleri hastaneyi kuşatma altında tutarken, hastanedekiler su bulamıyor ve alıkonulup sorgulanıyor. Hastane yönetimi İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma talimatlarını reddetti. İsrail güçleri ayrıca hastanede ateş açarak sağlık personelini ve hastaları yaraladı.

İsrail ordusu hastanedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandı
13.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belirtti.

Ebu Riyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altında tutmayı sürdürdüğünü, hastanedekilerin su bulamadığını ifade etti.

Hastanedekilerin dün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğuna ve darbedilerek sorgulandığına işaret eden Ebu Riyş, İsrail ordusunun buradaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Ebu Riyş, hastane yönetiminin İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma yönündeki talimatlarını reddettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne baskını

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Kemal Advan Hastanesi'ne dün baskın düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70'ten fazla sağlık personelini hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusunun hastanede kalan sağlık personeli ile hastaların tek binada toplanıp kalan binaların boşaltılmasını istediği aktarılan açıklamada, hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu, elektrik, su ve yiyeceğin ise bulunmadığı vurgulanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 5 sağlık personeli ile hastayı ateşli silahla yaraladığı, hastane içinde silah kullandığı, ateş açtığı, hastanedekilerin gıda, su ve elektriğe erişimine de izin vermediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu hastanedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandı - Son Dakika
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