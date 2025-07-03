İsrail Ordusu Lübnan'da Evi Havaya Uçurdu

İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı, sınır hattında bulunan Keferkila beldesinin eteklerinde yer alan bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, eve sızan İsrail ordusundan bir birliğin eve patlayıcılar yerleştirdiği aktarıldı.

Daha sonra söz konusu patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu Lübnanlı bir kişiye ait evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Olayda can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmazken, İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği belirtildi.

İsrail ordusundan ve Lübnanlı yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.