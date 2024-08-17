İsrail ordusu Lübnan'da motosikleti hedef aldı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'da motosikleti hedef aldı, 1 kişi öldü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanını hedef aldığını iddia etti.

17.08.2024 19:16
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İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail'den "bir Hizbullah komutanının hedef alındığı" iddiası

Öte yandan İsrail ordusu ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada Hizbullah üyesi Kassib'in ölümünü doğrularken İsrail ordusunun ima ettiği "komutan" ifadesine yer vermedi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 413'e yükseldi.

Kaynak: AA

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