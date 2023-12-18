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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 17 askerinin yaralandığını duyurdu. Yaralanan askerlerin sayısı 704'e yükseldi.

İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı
18.12.2023 - 17:45,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 17 asker ve subay yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan askerlerin sayısı 160'ı ağır olmak üzere 704'e yükseldi.

Kara saldırılarından bu yana öldürülenlerin asker sayısı ise 459 olarak açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı - Son Dakika
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