İsrail ordusu son 24 saatte 18 askerin yaralandığını duyurdu

Güncel

İsrail ordusu, son 24 saatte 13'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere 18 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı verilere göre, ordunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, yaralanan İsrail askeri sayısı 4 bin 114'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 97 İsrail askeri yaralandı.

Son 24 saatte 13'ü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 18 İsrail askerinin yaralandığını belirtildi.

İsrail ordusu diğer askerlerinin nerede yaralandığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ordu, halihazırda durumu ağır olan 32, orta durumda olan 197 ve hafif durumda olan 8 askerin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 193 Filistinli öldü, 87 bin 903 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.