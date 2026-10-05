İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sızmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sızmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişiyi öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgedeki mevzisine sızmaya çalıştığı iddia edilen bir kişiyi ateş açarak öldürdüğünü bildirdi. Açıklamada İsrail güçlerinde ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken, Suriye makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgedeki bir askeri noktaya "girmeye çalıştığı" iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.
İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde, işgal edilen alanda yer alan, İsrail ordusuna ait bir mevziye sızmaya çalışan bir şüphelinin tespit edildiği öne sürüldü.
Söz konusu kişinin ateş açılarak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgal alanında faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.
Suriye makamlarından bu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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