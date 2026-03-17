İsrail Polisi Teravih Namazına Saldırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya tepki göstererek teravih kıldığı anlarda İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılmak için toplanan Filistinlilere saldırdı.

İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak için toplandı.

İsrail polisinin bu bölgeden uzaklaştırdığı kalabalık, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında tekrar toplandı.

Kalabalığı bu bölgeden de uzaklaştırıp Mescid-i Aksa'ya çok yakın bölgedeki Aslanlı Kapı yakınına kadar süren İsrail polisi, burada teravih namazı kılan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.

Cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlilere saldıran İsrail polisi, birisi Filistinli birisi yabancı iki gazeteciyi de basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen darb etti.

Filistinlileri, Vadi el-Cevz Mahallesine doğru süren İsrail polisi, bir kişiyi de gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:32:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.