İsrail Ramallah'ta Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ramallah'ta Baskın Düzenledi

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İsrail askerleri El-Mugayyir köyüne baskın düzenleyip gaz bombası kullandı, birçok Filistinli etkilendi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir köyüne baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mugayyir köyünün kuzeybatısındaki Şab el-Luz Mahallesi'ne saldırarak bazı evlere zorla girmeye çalıştı.

Saldırının ardından bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz bombaları kullanması sonucu, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

Haberde, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki köy ve beldelerin İsrail ordusunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli saldırı ve ihlallerine maruz kaldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli topluluğu hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendiğini, yıkım ve tahliyelerle birlikte yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ramallah'ta Baskın Düzenledi - Son Dakika

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