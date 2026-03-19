İsrail Refah Kapısı'nı Sınırlı Geçişe Açtı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtı, insani yardım kısıtlamaları devam ediyor.

TEL İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.

İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Mısır basını ise Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle tahliyesi gerçekleştirilecek bazı Filistinlileri alacak ambulansların Mısır tarafında bekletildiği görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurmuştu.

-İsrail, Refah'ı İran'a saldırıları başlattığı gün kapatmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısıdahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:26:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.