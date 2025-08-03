İsrail Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Protesto Edildi

03.08.2025 21:13
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İslami Dayanışma Platformu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Aralarında Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi kuruluşların yer aldığı İslami Dayanışma Platformunca, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İslami Dayanışma Platformunda yer alan dernekler ve vakıflara üye bir grup, İstinye'deki Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplandı.

"Hitler'i bile imrendiren zulüm imparatorluğunuz yıkılacak", "Çocukların kasıtlı olarak açlıktan öldürülmesi iğrenç bir savaş suçudur" yazılı pankart ve dövizler açan kalabalık, İstinye sahilinden yürüyüşe başladı.

"Katil ABD katil İsrail", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" ve "Yaşasın ümmet dayanışması" şeklinde sloganlar atan gruptaki bazı göstericiler, yürüyüş sırasında Gazze'deki açlığa ve kıtlığa dikkati çekmek amacıyla boş tencerelere kaşıkla vurarak ses çıkardı.

İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu sokağa kadar gelen grup adına burada basın açıklamasını Kubilay Aşkın Durdağ yaptı.

Durdağ, ablukaya rağmen 666 gündür sömürüye aldırmadan mücadeleye devam eden Gazzelilere, İstanbul'dan selam gönderdiklerini söyledi.

Batılı ülkeleri ve Amerika'yı eleştiren Durdağ, "İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve özgürlükler, dediniz. Aksa Tufan'ından bu yana şunu gösterdiniz. Bu iddialarınızda bu söylemlerinizde iki yüzlünün ta kendisiydiniz. Bütün bu söylemlerinizde birer sahtekarlık olduğunu bütün dünyaya kendi ellerinizle kendi dillerinizle ispat ettiniz. 666 gündür 60 binden fazla insan katledildi. Bu öldürülenlerin yüzde 31'i çocuklardan oluşuyor. Toplam öldürülenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bugün itibarıyla abluka yüzünden kıtlıktan ve açlıktan ölenlerin sayısının 169'u bulduğunu, bunların 93'ünün çocuk olduğunu vurgulayan Durdağ, Filistin'de İsrail tarafından öldürülenlerin arasında 800'den fazla öğretmenin de yer aldığını aktardı.

Durdağ, "Bizler, İsrail denilen o siyonist rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki gayrimeşru çocuğu zannediyorduk. Ama görüyoruz ki durum biraz farklı sanki. Ey Trump, bize söyle ve itiraf et. Sen mi İsrail'i yönetiyorsun, yoksa Netanyahu mu. Diyoruz ki, senin ülken de siyonistlerin işgali altında. Sen siyonizme ve İsrail'in katliamlarına hem politik hem askeri hem ekonomik desteklerini durdur." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar da Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve yardım tırlarının geçişine izin verilmesini istedi.

Gruptakiler konuşmaların ardından buradan ayrıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, istanbul, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

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