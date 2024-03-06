İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.631\'e yükseldi

ÇEKİM TARİHİ: 5 Mart 2024
KONUM: Gazze, Filistin
Gazze'nin kuzeyinden çeşitli görüntüler
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.631'e yükseldi.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saat içinde 97 kişi hayatını kaybederken, 123 kişi de yaralandı. Böylece toplam ölü sayısı 30.631'e, yaralı sayısı ise 72.043'e yükseldi.
Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı çatışmaların devam etmesi sonucu kıyı yerleşim bölgesindeki insani krizin derinleşeceği uyarısında bulundu.
Bakanlık Xinhua'ya gönderdiği açıklamada İsrail'i "soykırıma varan saldırıların dozunu artırmakla" suçladı. Açıklamada, saldırılar sonucu yerinden edilmiş yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinde yarattığı nüfus yoğunluğuna işaret edildi. Açıklamada "Filistinliler, her şeyi etkileyen aralıksız bombardıman sonucu ve güvenli bir yerin olmaması nedeniyle nereye gideceklerini bilmiyorlar ya da yerlerinden edilmiş durumdalar" denildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)
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