İsrail Saldırısına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısına Protesto

İsrail Saldırısına Protesto
05.05.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Filistin'e Destek Platformu'nun da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Akşam namazının ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan gruptakiler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'in insanlığın sesi olan Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya karşı burada bulunduklarını söyledi.

Kabaktepe, "İsrail ne kadar haydutluk yapsa da biz, Filistin'in Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Burada mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise filodakilerin İsrail tarafından engellendiğini dile getirdi.

Kaya, "Belki yardımları Gazze'ye hiç ulaşmayacak ama biz şunu biliyoruz ki Sumud Filosu'ndakilerin ve bizlerin duaları, sesleri çoktan Gazze'ye ulaştı. Oradaki direnişte bir ve beraber olmanın sevincini, gururunu bugüne kadar yaşadık. İnşallah bugünden sonra da asla üzerimizden eksik olmayacak." diye konuştu.

"Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti"

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer de İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki 22 gemiye müdahale etmesinin ardından bütün dünyanın ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Filoda bulunanların Gazze'deki mazlumların yanında olmayı gaye edindiğine değinen Esmerer, "Bu katillere yeryüzünü dar etmemiz gerekir. Bunlar, Gazze'de 80 bin yavrumuzu, insanımızı, Müslüman'ı katletti. 200 bin insanımızı yaraladı." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan protestoda İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.