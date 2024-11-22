İsrail Saldırısında 7 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te düzenlediği bir saldırıda, Daru'l Emel Üniversite Hastanesi Müdürü Dr. Ali Rakan Allam ve 6 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dr. Allam'ın Baalbek'in Duris kasabasındaki evinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Allam ile 6 sağlık personelinin hayatını kaybettiği ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada ise "Allam'ın şehadeti büyük bir kayıp. Zira kendisi halka yakınlığı ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermesiyle tanınıyordu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve ilgili organizasyonlar, "sağlık alanındaki kabul edilemez insani ve ahlaki kanamaya" son vermek için harekete geçmeye davet edildi.