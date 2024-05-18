İsrail Savaş Uçağıyla Cenin'e Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçağıyla Cenin'e Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail Savaş Uçağıyla Cenin\'e Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırıyla birlikte İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 505'e yükseldi. İsrail ordusu, Batı Şeria'da sivil altyapıyı tahrip ederek gerçekleştirdiği baskınlarda sivil can kayıplarına neden oluyor.

18.05.2024 00:33
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin'e "savaş uçağı"yla saldırdığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir Filistinlinin öldüğünü, 8 yaralının da bölgedeki hastaneye nakledildiğini aktardı.

Sosyal medyada, Cenin Mülteci Kampı'nda güçlü bir patlamanın meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 505'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Tulkerim ve Cenin gibi kentlere günlerce süren kuşatma ve baskınlar düzenliyor. İsrail'in sivil altyapıyı tahrip ederek çekildiği baskınlarda sivil can kayıpları da yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle 7 Ekim'den sonra Filistinli silahlı grupların peşinden gittiği bahanesiyle insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başvuran İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da savaş uçağı kullandığını normalde açıklamıyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçağıyla Cenin'e Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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