İsrail Saldırılarında En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının gece boyu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda 2'si çocuk, 3'ü kadın 8 Filistinli Bureyc Mülteci Kampı'nda, en az 4 kişi ise Nusayrat Mülteci Kampı'nda hayatını kaybetti. Gazze'deki saldırılarda toplamda 36 bin 224 Filistinli öldü, 81 bin 777 Filistinli yaralandı.

31.05.2024 10:28
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İsrail savaş uçaklarının gece boyu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Es-Sus" ailesine ait evin hedef alındığı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk, 3'ü kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Hur" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de bir evin İsrail savaş uçaklarınca vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinlinin öldürüldüğünü, 81 bin 777 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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