İsrail savaş uçakları Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde iki beldeye sığınak delici füzelerle saldırdı
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde Kefr Rumman beldesine ve Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ali et-Tahir tepesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre saldırılarda sığınak delici füzeler kullanıldı ve şiddetli patlama sesleri tüm Nebatiye bölgesinde duyuldu.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Rumman beldesine hava saldırısı düzenledi.
Haberde, savaş uçaklarının bu saldırının ardından Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ali et-Tahir tepesini de hedef aldığı belirtildi.
Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail savaş uçakları Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde iki beldeye sığınak delici füzelerle saldırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?