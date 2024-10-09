İsrail Savunma Bakanı'nın Washington Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savunma Bakanı'nın Washington Ziyareti İptal Edildi

İran'ın füze saldırısına yanıt için planlanan İsrail Savunma Bakanı'nın ziyareti ertelendi.

09.10.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NARİN DİRİ

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısınına İsrail'in nasıl yanıt vereceğini görüşmek üzere ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti erteledi. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Beyaz Saray hala İsrailli yetkililerin İran'a verilecek karşılık konusunda ABD'li yetkilileri bilgilendirmesini bekliyor. Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceği belirtilirken, ABD'li yetkililer; Biden'ın, Netanyahu'yla ABD'nin İran'a verilecek olası bir yanıtı ne ölçüde destekleyeceği konusunu görüşeceğini ifade etti.

Gazze savaşında bir yıl geride kalırken İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir kara harekatı başlattı. Suriye ve Yemen'e de zaman zaman saldırılarda bulunan İsrail'in, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bugün gerçekleştimeyi planladığı Washington ziyaretini ertelediğini açıkladı. Gallant, Washington'da ABD'li mevkidaşı Lloyd J. Austin ile İran'ın 1 Ekim'de yaklaşık 180 balistik ile İsrail'i hedef alan saldırısına İsrail'in vereceği tepkiyi görüşecekti. Singh, ziyaretinin iptalinin Pentagon'a salı günü bildirildiğini söyledi. Gallant'ın Pentagon ziyaretini niçin iptal ettiğine dair sorulara yanıt vermeyen Singh, konuyla ilgili soruların İsrail Savunma Bakanlığı'na sorulmasını önerdi.

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, İsrail hükümetinin İran'ın balistik füze saldırısına vereceği  askeri yanıtın ayrıntılarını ABD'ye bildirmediğini söyledi. Yetkililer, ABD'li askeri yetkililerin olası İsrail misillemesine, kendi istihbaratları ve hava saldırılarıyla destek verme konusunda İsraillilerle görüşmeler yapmış olmasına rağmen ayrıntıların hala paylaşılmamış olmasına dikkat çekti.

ABD merkezli Axios geçen hafta İsrailli yetkililere dayandırarak yaptığı haberlerde, İsrail'in misilleme olarak İran'daki petrol üretim tesislerini veya askeri üslerini hedef alabileceğini bildirdi. İsrail'in bölgesel sınırları aşabilecek sonuçlar doğurabilecek bir adım atarak İran'ın nükleer tesislerini hedef alması olası görülmüyor.

Biden ve Netanyahu arasında telefon görüşmesi

ABD medyası salı günü geç saatlerde ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerlerde; Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceği bilgisine yer verdi. ABD'li yetkililer Biden'ın, Netanyahu'yla ABD'nin İran'a verilecek olası bir yanıtı ne ölçüde destekleyeceğini konuşacağını söyledi.

ABD Başkanı daha önce İran'ın nükleer tesislerini hedef alan bir saldırıyı desteklemeyeceklerini söylemişti. Biden daha sonra, İran'ın petrol tesislerinin hedef alınması olasılığını İsrailli yetkililer ile değerlendirdiklerini belirtmişti. Görüşme, ağustos ayından bu yana Biden ile Netanyahu arasındaki açıklanan ilk telefon görüşmesi olacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Görüşmeyi İsrail'in misilleme sınırlarını şekillendirmek için kullanmak istiyoruz" dedi. Yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'daki önemli hedeflere saldırmasına onay vereceğini ancak bu saldırının orantısız olmamasını istediğini belirtti. Biden da eylül ayının sonunda sonunda, Orta Doğu geneline yayılacak bir savaşı önlemek amacıyla Netanyahu ile konuşacağını ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Beyaz Saray, Washington, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'nın Washington Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:04:36. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı'nın Washington Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.