İsrail Savunma Bakanı'nın Washington Ziyareti İptal Edildi

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NARİN DİRİ

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısınına İsrail'in nasıl yanıt vereceğini görüşmek üzere ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti erteledi. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Beyaz Saray hala İsrailli yetkililerin İran'a verilecek karşılık konusunda ABD'li yetkilileri bilgilendirmesini bekliyor. Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceği belirtilirken, ABD'li yetkililer; Biden'ın, Netanyahu'yla ABD'nin İran'a verilecek olası bir yanıtı ne ölçüde destekleyeceği konusunu görüşeceğini ifade etti.

Gazze savaşında bir yıl geride kalırken İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir kara harekatı başlattı. Suriye ve Yemen'e de zaman zaman saldırılarda bulunan İsrail'in, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bugün gerçekleştimeyi planladığı Washington ziyaretini ertelediğini açıkladı. Gallant, Washington'da ABD'li mevkidaşı Lloyd J. Austin ile İran'ın 1 Ekim'de yaklaşık 180 balistik ile İsrail'i hedef alan saldırısına İsrail'in vereceği tepkiyi görüşecekti. Singh, ziyaretinin iptalinin Pentagon'a salı günü bildirildiğini söyledi. Gallant'ın Pentagon ziyaretini niçin iptal ettiğine dair sorulara yanıt vermeyen Singh, konuyla ilgili soruların İsrail Savunma Bakanlığı'na sorulmasını önerdi.

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, İsrail hükümetinin İran'ın balistik füze saldırısına vereceği askeri yanıtın ayrıntılarını ABD'ye bildirmediğini söyledi. Yetkililer, ABD'li askeri yetkililerin olası İsrail misillemesine, kendi istihbaratları ve hava saldırılarıyla destek verme konusunda İsraillilerle görüşmeler yapmış olmasına rağmen ayrıntıların hala paylaşılmamış olmasına dikkat çekti.

ABD merkezli Axios geçen hafta İsrailli yetkililere dayandırarak yaptığı haberlerde, İsrail'in misilleme olarak İran'daki petrol üretim tesislerini veya askeri üslerini hedef alabileceğini bildirdi. İsrail'in bölgesel sınırları aşabilecek sonuçlar doğurabilecek bir adım atarak İran'ın nükleer tesislerini hedef alması olası görülmüyor.

Biden ve Netanyahu arasında telefon görüşmesi

ABD medyası salı günü geç saatlerde ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerlerde; Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceği bilgisine yer verdi. ABD'li yetkililer Biden'ın, Netanyahu'yla ABD'nin İran'a verilecek olası bir yanıtı ne ölçüde destekleyeceğini konuşacağını söyledi.

ABD Başkanı daha önce İran'ın nükleer tesislerini hedef alan bir saldırıyı desteklemeyeceklerini söylemişti. Biden daha sonra, İran'ın petrol tesislerinin hedef alınması olasılığını İsrailli yetkililer ile değerlendirdiklerini belirtmişti. Görüşme, ağustos ayından bu yana Biden ile Netanyahu arasındaki açıklanan ilk telefon görüşmesi olacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Görüşmeyi İsrail'in misilleme sınırlarını şekillendirmek için kullanmak istiyoruz" dedi. Yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'daki önemli hedeflere saldırmasına onay vereceğini ancak bu saldırının orantısız olmamasını istediğini belirtti. Biden da eylül ayının sonunda sonunda, Orta Doğu geneline yayılacak bir savaşı önlemek amacıyla Netanyahu ile konuşacağını ifade etmişti.