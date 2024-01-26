İsrail Savunma Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki gösterdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan fiilleri işlemesini önlemesine ve gerekli tedbirleri almasına hükmetmesine tepki gösterdi.

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar hakkında soykırım davası açmasını "Yahudi karşıtlığı" olarak niteledi.

UAD'ın aldığı kararla "beklenenin ötesine geçtiğini" öne süren Gallant, "İsrail devletinin, teröristlerle Gazze'deki sivil halk arasında ayrım yapması için ahlak dersi verilmesine ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

Adalete ilişkin yorumlarda bulunan Gallant, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 11 binden fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğü saldırıları gerçekleştiren, İsrail ordusunun "ruhunda adaletin bulunacağını" savundu.

Gallant, "İsrail devleti, 7 Ekim'i asla unutmayacaktır. İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatları, Hamas terör örgütünün askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve rehineleri evlerine geri döndürmek için çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.