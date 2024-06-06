İsrail SİHA saldırısında bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail SİHA saldırısında bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı

İsrail SİHA saldırısında bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında bir askerinin öldürüldüğünü ve bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. 39 yaşındaki Çavuş Rafael Kauders'in SİHA saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in kuzey sınırında ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken aynı zamanda Lübnan Hizbullahı ile kuzey sınırında çatışmalar yaşanıyor.

06.06.2024 10:57
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İsrail ordusu, Lübnan sınırında düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında bir askerinin öldürüldüğünü birinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Rafael Kauders'in SİHA saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıda bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in kuzey sınırında ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail SİHA saldırısında bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı - Son Dakika

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