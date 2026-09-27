İsrail, Sukot Bayramı'nı bahane ederek Batı Şeria'da ulaşımı 3 Ekim'e kadar durdurdu - Son Dakika
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İsrail, Sukot Bayramı'nı bahane ederek Batı Şeria'da ulaşımı 3 Ekim'e kadar durdurdu

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İsrail, Sukot Bayramı'nı bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı ve tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. WAFA'ya göre bugün başlayan kapatma 3 Ekim Cumartesi'ye kadar sürecek; Filistinlilerin kutsal mekanlara ulaşımı ve günlük yaşamı engelleniyor.

İsrail, Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bugün başlayan kapsamlı kapatma 3 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki kuşatmayı sıkılaştırırken kontrol noktalarındaki askeri uygulamaları da artırıyor.

Kapatma ve askeri kısıtlamalar nedeniyle Filistinlilerin kutsal mekanlara ulaşımı da engellenirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da devam ediyor.

İsrail, Yahudi bayramlarında Filistinlilerin günlük yaşamını ağır biçimde kısıtlayan uygulamalara başvuruyor. Batı Şeria'da kuşatmayı sıkılaştıran, kontrol noktalarındaki askeri kısıtlamaları artıran ve geçişleri kapatan İsrail güçleri, kent, belde ve köylerde yaşayan Filistinlilerin ulaşımını ve günlük yaşamını ciddi şekilde engelliyor.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaCumartesiPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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