İsrail, Sukot Bayramı'nı bahane ederek Batı Şeria'da ulaşımı 3 Ekim'e kadar durdurdu

İsrail, Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bugün başlayan kapsamlı kapatma 3 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki kuşatmayı sıkılaştırırken kontrol noktalarındaki askeri uygulamaları da artırıyor.

Kapatma ve askeri kısıtlamalar nedeniyle Filistinlilerin kutsal mekanlara ulaşımı da engellenirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da devam ediyor.

İsrail, Yahudi bayramlarında Filistinlilerin günlük yaşamını ağır biçimde kısıtlayan uygulamalara başvuruyor. Batı Şeria'da kuşatmayı sıkılaştıran, kontrol noktalarındaki askeri kısıtlamaları artıran ve geçişleri kapatan İsrail güçleri, kent, belde ve köylerde yaşayan Filistinlilerin ulaşımını ve günlük yaşamını ciddi şekilde engelliyor.