İsrail Suriye'ye Saldırı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Suriye'de askeri hedeflere yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının eski Suriye rejimine ait askeri noktaları ve komuta merkezlerini hedef aldığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin güneyinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırı yapıldığı açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejimine ait askeri noktaları ve komuta merkezlerini hedef aldığını belirtti ve şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şu anda Güney Suriye bölgesinde askeri hedeflere yönelik bir saldırı düzenliyor. Hedefler arasında eski Suriye rejimine ait olan ve son günlerde yeniden faaliyete geçirilmek istenen komuta merkezleri ve askeri noktalar yer alıyor. Bu askeri araçların ve teçhizatın Güney Suriye'de bulunması, İsrail devleti için bir tehdit oluşturuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'de herhangi bir askeri tehdidin varlığına izin vermeyecek ve buna karşı harekete geçecektir."