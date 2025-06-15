İsrail Tahran'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Tahran'a Saldırdı

İsrail Tahran\'a Saldırdı
15.06.2025 00:14
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İsrail, İran'ın Tahran kentinde petrol deposunu hedef alarak saldırılar düzenledi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştiriyor.

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tahran'a Saldırdı - Son Dakika

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