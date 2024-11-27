İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması

İsrail ordusu, Hizbullah'la 60 günde çekilerek, uluslararası koalisyonun desteğiyle ateşkes sağlanacak.

27.11.2024 02:46
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İsrail kabinesinin dün akşam saatlerinde onayladığı ateşkes antlaşmasına göre, İsrail ordusu Lübnan topraklarından, Hizbullah ise sınır bölgelerinden 60 gün içerisinde kademeli olarak çekilecek.

İsrail ile Lübnan arasında yerel saat ile 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girecek olan ateşkes antlaşmasının içeriği açıklanmamasına karşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama ve basındaki bazı iddialar bazı ipuçları verdi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamasına göre, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşmasıyla İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi, Hizbullah unsurlarının ise silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi öngörülüyor.

Eş zamanlı olarak İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesi sağlanacak.

Böylece Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.

ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyon ateşkes antlaşmasının gereklerinin uygulanması konusunda destek verecek fakat ABD Lübnan'da asker konuşlandırmayacak.

Ateşkesin yürürlüğe gireceğinin açıklanmasından önce basına yansıyan iddialara göre, İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

Öte yandan basında yer alan diğer bir iddiaya göre, "ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhütte bulundu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması - Son Dakika

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