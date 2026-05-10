İsrail Yatırımları GKRY'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Yatırımları GKRY'yi Tehdit Ediyor

10.05.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fidias Panayotu, İsrailli yatırımların GKRY ekonomisini tehlikeye attığını ve bağımlılık yaratacağını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Avrupa Parlamentosu (AP) bağımsız milletvekili Fidias Panayotu, son yıllarda İsraillilerin GKRY'de önemli ölçüde yatırım yaptığına dikkati çekerek, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." diye konuştu.

Panayotu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, GKRY'de son yıllarda gayrimenkul ve arazi geliştirme sektörlerinde yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını, İsraillilerin en önde gelen müşterilerden olduğunu belirtti.

İsrail'in artan yatırımlarının GKRY'nin "sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme" riski taşıdığına dikkati çeken Panayotu, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." dedi.

Panayotu, yabancıların yoğun gayrimenkul alımlarının "belirli bölgelerde kapalı ikamet alanları" oluşturduğunu kaydetti.

Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan yatırımlara da değinen Panayotu, yabancıların ülkede mal sahibi olmasının "kontrolsüz ve hukuksuz" şekilde ilerlemesinin sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Panayotu, İsrailli şirketlerin çoğunlukla "kendilerini Kıbrıslı şirket gibi gösterdiğini" belirterek, GKRY hükümetinin İsrailli yatırımcılara kontrolsüz şekilde istedikleri gibi inşa izni vermesi halinde bu yatırımların artacağını söyledi.

Hemen Demokrasi Partisinin meclise girmesi halinde "daha işlevsel kontroller içeren" yasa önerileri sunacağını ifade eden Panayotu, "Ekonomimizin bu kadar çok yabancı yatırıma bağlı kalmadan güçlenmesi için öneriler vereceğiz ki sonunda yabancı çıkar odakları bizi kontrol etmesin." diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı söylemleriyle de bilinen YouTuber Fidias Panayotu, 2024'ten bu yana AP'de bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yatırımları GKRY'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
21:55
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
21:41
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 22:49:02. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Yatırımları GKRY'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.