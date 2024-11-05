İsrailli Bakanın Galasına Tepki - Son Dakika
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İsrailli Bakanın Galasına Tepki

Fransız kuruluşlar, İsrail Bakanı Smotrich'in Paris galasını iptal etmesini istiyor.

05.11.2024 22:46
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Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) dahil 6 kuruluş, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da Paris'te bir galaya katılacak olmasına tepki göstererek, etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu LDH, Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS), Irkçılık Karşıtı ve Halkların Dostluğu Hareketi (Mrap), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Genel İş Sendikasının (CGT) ve Fransa Eğitim Sendikaları Federasyonu (FSU) yaptıkları ortak açıklamada, Smotrich'in "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun 13 Kasım'da Paris'te düzenleyeceği galaya katılımına tepki gösterdi.

Açıklamada, "(Gala'nın) Organizatörleri, 'Frankofon siyonist güçleri, İsrail'in gücünün ve tarihinin hizmetinde seferber etmeyi' amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı her gün katliamlar yaptığı vurgulanan açıklamada, "Bu galanın düzenlenmesi, uluslararası hukuka yönelik bir hakaret teşkil edecek ve Birleşmiş Milletlere (BM), en yüksek uluslararası mahkeme tarafından verilen kararlara ve 18 Eylül'de Fransa tarafından oylanan karara yönelik saygısızlığın göstergesi olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Smotrich'in daha önce Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunduğu ve Fransa'nın İsrailli bakanın bu sözlerini kınadığı hatırlatılarak, adalet ve Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen on binlerce Filistinlinin hatırasına saygı için söz konusu "utanç galasının" iptal edilmesi talep edildi.

Fransa'daki farklı dernek ve topluluklar, bu galanın iptali talebiyle 7 Kasım'da Paris'te gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Filistin'in BM Genel Kuruluna ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı 18 Eylül'de kabul edilmişti.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes, bu galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne geçen ay resmi talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakanın Galasına Tepki - Son Dakika

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