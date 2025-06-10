İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı - Son Dakika
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İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı

10.06.2025 18:54
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İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, aşırı sağcı bakanlara yaptırım uyguladı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç dışişleri bakanları, ortak açıklama yaparak İsrailli bakanlar için yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Filistinlileri evlerinden çıkarma, saldırganlık ve insan hakları ihlalleri yönünde yapılmış aşırıcı söylemlerin kışkırttığı yerleşimci şiddetinin iki devletli çözümü baltaladığına işaret edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne neden olduğu ve toplulukları yerlerinden ettiği vurgulanan açıklamada, "Biz, İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve onuru, bölge için uzun vadeli istikrarı sağlayacak iki devletli çözüme bağlı olmayı sürdürüyoruz. Ancak bu durum, aşırılık yanlısı yerleşimci şiddeti ve yerleşimleri genişletmeyle tehlikeye atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini kışkırttığına ve Filistinlilerin insan haklarının ihlal edilmesine neden oldukları belirtildi.

Aşırılık yanlısı söylemler neticesinde Filistinlilerin yerinden edilmesinin ve Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin topraklarına yeni İsrail yerleşimlerinin kurulmasının tehlikeli bir girişim olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu eylemler kabul edilemez. İsrail hükümetiyle bu konuda geniş kapsamlı bir temas kurduk yine de şiddet olaylarının failleri eylemlerini dokunulmazlık ve cesaretle sürdürdü. Bu nedenle sorumlulara hesap sormak için bir adım atıyoruz. İsrail hükümeti, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmelidir. Biz de yayılmacı, şiddet ve aşırılık yanlısı eylemlere karşı anlamlı adımlar atması çağrısı yapıyoruz."

İki İsrailli bakanın İsrail'in güvenlik ve dünyadaki pozisyonunu da tehlikeye attığını belirten 5 imzacı ülkenin açıklamasında, "Hala, İsrail halkıyla ortak değerlerimiz, onların geleceği ve güvenliği temelinde güçlü bir ilişki kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bugün alınan yaptırım kararlarının Batı Şeria'daki eylemlere odaklandığı belirtilirken Gazze'de yaşananlardan ayrı tutulmaması gerektiği de kaydedildi.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarının daraltılmamasının önemine işaret edildi.

Acil bir ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze ve iki devletli çözüm için siyasi bir yol haritası gerektiği bildirildi.

Yaptırımlara ilişkin detaylar

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'e uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

İki bakanın Filistinli sivillere yönelik devam eden kışkırtmaları nedeniyle uygulanan yaptırımların hemen yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, kamuya açık ya da özel görüşmelerde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini gelecekteki Filistin devletini baltalayan yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmemeye, yerleşimci şiddetini bastırmaya ve iki bakanın kışkırtıcı aşırılık yanlısı ifadelerini kınamaya çağırdı." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Smotrich ve Ben-Gvir'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırganlık ve şiddet eylemlerini teşvik etmek, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ve cezaya maruz kalmama hakkını ihlal eden faaliyetlerde bulunmak, bunlara katılmak, teşvik etmek ve desteklemekten sorumlu olduğu belirtildi.

Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik mal varlıklarını dondurma, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama ya da şirket tanıtımına katılma yasağı yaptırımlarının uygulanacağı açıklandı.

İsrail yaptırıma yanıt verileceğini açıkladı

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Smotrich ve Ben-Gvir hakkında aldığı yaptırım kararına yanıt vereceklerini açıkladı.

Bakan Saar, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile yaptığı ortak basın açıklamasında, İngiltere'nin aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlara dahil edilmesi kararı hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bu konuda bilgilendirdiğini ve yaptırım kararına verilecek yanıtı değerlendireceklerini dile getiren Saar, gelecek haftanın başında bu konuda özel bir kabine toplantısı yapacaklarını açıkladı.

Saar, İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararının "çirkin" olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Norveç, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı - Son Dakika

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