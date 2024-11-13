İsrailli Esirden Kapsamlı Grev Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Esirden Kapsamlı Grev Çağrısı

Alexander Turbanov, Gazze'deki açlık ve tehlikenin farkına varılması için greve çağırdı.

13.11.2024 19:16
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İsrailli esir Alexander Turbanov, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de yürüttüğü aç bırakma politikası ve bombardımanların İsrailli esirleri öldürdüğünü belirterek, halka "esir takası anlaşmasına varılması için kapsamlı greve gitmeleri" çağrısında bulundu.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerden 28 yaşındaki Alexander Turbanov'un 3 dakika 33 saniyelik ses kaydını yayımladı.

Turbanov, "Bir yılı aşkın süredir İslami Cihad mensuplarının esiriyim. Bir yıl yiyecek, içecek ve elektrik sıkıntısı yaşandı. Şimdi ise sabun ve şampuan eksiği var, bazı cilt sorunlarım ortaya çıktı." dedi.

İsraillilere seslenen Turbanov, "Bir şey yiyip içtiğinizde, sizin gibi yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı olmayan biz esirleri hatırlayın." ifadesini kullandı.

"Bizi serbest bırakması gereken askeri operasyonlar yüzünden hayatım tehlikede"

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki gösteren Turbanov, "Gazze'deki Filistinlileri kısıtlamak için (Refah) Sınır Kapısı'nı kapattığınızda bizi de kısıtlamış olduğunuzu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir esir tutulduğuna işaret eden Turbanov, "Koca bir yıl esaret. Koca bir yıl ve bizi serbest bırakması gereken askeri operasyonlar yüzünden hayatım tehlikede." şeklinde konuştu.

"İslami Cihad mensupları, pek çok kere hayatımı kurtardı"

İsrail bombalarına hedef olmaktan yine Filistinli direnişçiler sayesinde kurtulduğunu aktaran Turbanov, "İslami Cihad mensupları, ölmeyeyim diye pek çok kere hayatımı kurtardı. Beni korurken bazıları yaralandı, bazıları da öldürüldü." dedi.

Konuşmasının bu kısmında İsraillilere hitap eden Turbanov, şunları söyledi:

"Her gün hayatımın tehlikede olduğunu söylemek istiyorum. Netanyahu'nun serbest kalmam için sizin adınıza seçtiği askeri operasyonlar, en sonunda ölümüme yol açan operasyonlar olacak."

"Hükümet bizi unutmak için Lübnan'a savaş başlattı, dosyayı kapatmak için sonra da İran'a savaş başlatacak"

İsrail ordusundan korkmaya başladığını; ordunun kendisine ulaşacağı ya da olduğu yeri bombalayacağı andan korktuğunu dile getiren Turbanov, şunları kaydetti:

"(İsrail saldırıları sırasındaki) Savaşta çok sayıda esir öldü, çok az sayıda esir serbest bırakıldı. Esirlere yaptıkları tek iyi şey, ilk ateşkes operasyonu oldu."

Durumunun kötü olduğunu vurgulayan Turbanov, "Hükümetimiz, Gazze'de bir yıl süren savaşın ardından bizi unutmak için Lübnan'a savaş başlattı. Bundan sonra da dosyamızın kapatılması için İran'a savaş başlatacak." dedi.

"Sizden sokaklara çıkmanızı, kapsamlı grevler yapmanızı istiyorum"

İsrail halkına seslenen Turbanov, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail vatandaşları; sizden bizi unutmamanızı istiyorum. Her cumartesi günü düzenlediğiniz haftalık gösteriler için size teşekkür ederim. Bir yıldır gösteri düzenliyorsunuz fakat hükümetten bir kişi sesinize kulak vermiyor.

Sizden sokaklara çıkmanızı ve caddeleri bir süreliğine kapatmanızı; kapsamlı grevler yapmanızı istiyorum. Bizi hatırlayın, bizi unutmayın.

Lütfen (esir takası yoluyla) sağ salim geri gelebilmemiz için elinizden geleni yapın, bu ancak hükümete baskı uygulayarak mümkün olur. Lütfen bizi unutmayın."

İsrail cezaevlerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunurken Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği rastgele saldırılarda onlarca İsrailli esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Esirden Kapsamlı Grev Çağrısı - Son Dakika

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