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İsrailli Futbolcu Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İsrailli Futbolcu Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrailli Futbolcu Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı
14.01.2024 - 23:50,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor- Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Antalya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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