İsrailli İnsan Hakları Doktorları: Filistinli Esirlere Yönelik Hapishanelerde Cinsel İşkence ve İstismar Vakaları Yaşanıyor - Son Dakika
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İsrailli İnsan Hakları Doktorları: Filistinli Esirlere Yönelik Hapishanelerde Cinsel İşkence ve İstismar Vakaları Yaşanıyor

İsrailli İnsan Hakları Doktorları isimli hak örgütü, Filistinli esirlere yönelik hapishanelerde, tutukevlerinde cinsel işkence ve istismara ilişkin vakaların yaşandığını ancak soruşturulmadığını açıkladı. Hak örgütü, bir olayda 9 İsrail askerinin cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alındığı ve mağdurun hayati tehlike içinde bir hastaneye kaldırıldığını belirtti. İsrailli hak örgütü, Filistinlilere yönelik hapishane ve tutukevlerinde başka cinsel saldırı ve işkence olaylarının mağdurların şikayetleri sonucunda soruşturma açılmaması nedeniyle gözardı edildiğini paylaştı.

30.07.2024 16:15
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İsrailli İnsan Hakları Doktorları isimli hak örgütü, Filistinli esirlere yönelik hapishanelerde, tutukevlerinde cinsel işkence ve istismara ilişkin vakaların yaşandığını ancak soruşturulmadığını açıkladı.

İsrailli İnsan Hakları Doktorları isimli hak örgütü yaptığı yazılı açıklamada, 9 İsrail askerinin cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı olaydaki mağdurun yaklaşık üç hafta önce "hayati tehlike içinde" bir devlet hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Mağdurun, vücudunun üst kısmında yaralar ve makatında "ağır bir yaralanma" olduğuna işaret eden hak örgütü, "olayın Sde Teiman dışına taşındığı için soruşturmanın açıldığının" altını çizdi.

İsrailli hak örgütü, Filistinlilere yönelik hapishane ve tutukevlerinde "bilgi sahibi olduğu" başka cinsel saldırı ve işkence olaylarının "mağdurların İsrail makamlarına şikayet etmekten çekinmesi ya da şikayetleri sonucunda soruşturma açılmaması" nedeniyle gözardı edildiğini paylaştı.

Hapishane ve tutukevlerinde Filistinlilere benzer işkence iddialarını İsrail Hapishaneler İdaresi'ne ilettiğine ancak yanıt alamadığına dikkati çeken İsrailli İnsan Hakları Doktorları, cinsel işkenceyle gündeme gelen mağdurun tedavisinin ardından tekrar Sde Teiman'a gönderilmiş olabileceği endişesini aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre de İsrail askerlerinin cinsel işkence yapmakla suçlandığı Filistinli, Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi'nden İsrail'in güneyinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla gündeme gelen Sde Teiman askeri gözaltı merkezine İsrail Hapishane İdaresi tarafından getirildi.

Sde Teiman'da işkenceye maruz kalan Filistinlinin sağlık durumu kritik olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. KAN, söz konusu Filistinli esirin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarından bir bölük komutanı olduğunu ileri sürdü.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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