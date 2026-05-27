İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi

27.05.2026 10:26
Kurban Bayramı'nda İsrailliler, Batı Şeria'da evleri ateşe verdi, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi, İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin Hırbet Mesud bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Filistinlilere ait araçları ve bir evin bir bölümünü ateşe veren İsrailli saldırganlar, evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail askerleri Kurban Bayramı sabahı 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cenin'in güneyindeki Mislun ve Kubatiye beldelerine baskın düzenledi.

Mislun beldesinde askerlerin konuşlandırıldığı, bazı evlere baskın düzenlenerek askeri karargaha dönüştürüldüğü ve çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi.

Kubatiye beldesindeki evlere düzenlenen baskınlarda 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı saatlerde İsrail ordusuna ait araçların Cenin kentindeki birçok caddede geniş çaplı arama-tarama faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

