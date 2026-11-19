İsrailli bir sürücü, İsrail vatandaşı Filistinli Arapların yoğun olarak yaşadığı Kefr Kasım'da farklı noktalarda araçla çarptığı 8 kadını yaraladı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Kefr Kasım'da beş farklı noktada 8 kadını aracıyla çarparak yaralayan Yahudi sürücü, olayın ardından İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail polisi, olayın arkasında "ırkçı" saiklerin bulunup bulunmadığını, sürücünün araç kontrolünün ve uyuşturucu etkisi altında olup olmadığını araştırmak için soruşturma başlattı.

İsrail'in Walla haber sitesine konuşan görgü tanığı ise 8 kadının sanayi bölgesindeki bir eğlence kompleksinin yakınlarında bulundukları sırada aracın çarpması sonucu yaralandığını aktardı.

Görgü tanığı, ayrıca yakındaki bir düğün salonundan ayrıldığı sırada çığlıklar duyduğunu, bunun üzerine olay yerine gittiğinde kadınların yerde yattığını ve çevrede büyük bir panik yaşandığını gördüğünü söyledi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, "Çarpma görüntülerinde sürücünün aracıyla hızlandığı, dar bir sokakta araçların arasından zikzaklar çizerek ilerlediği ve hatta yol kenarındaki yayalardan birine çarptığı görülüyor. Başka bir noktada kaydedilen görüntülerde ise sürücünün aracıyla bir kişiye çarptığı ve ardından tehlikeli biçimde araç kullanmaya devam ettiği görülüyor." ifadelerine yer verdi.

"Kasıtlı bir terör eylemi"

Kefr Kasım Halk Komitesi Başkanı Said İsa ise söz konusu kadınların bir düğün töreninden çıkarken araçla ezildiklerini söyledi.

İsa, yaşananları "kasıtlı bir terör eylemi" olarak nitelendirerek sürücünün yüksek hızla araç kullandığını ve kadınlara farklı noktalarda, art arda çarptığını belirtti.

Olayın Arap kadınları hedef aldığını savunan İsa, bunun İsrailli yetkililer ve İsrail medyasında Arap vatandaşlara yönelik yürütülen kışkırtıcı söylemlerin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail polisi, ilk açıklamasında Kefr Kasım'daki sanayi bölgesinde meydana gelen araç çarpması olayında 3 kişinin yaralandığını ve olayın nedenleri ile koşullarını araştırmak üzere bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. Daha sonra Walla haber sitesi, yaralı kadınların sayısını 8 olarak güncelledi. Ancak polis, söz konusu yeni sayı hakkında henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

Kefr Kasım, İsrail'in orta kesimindeki Güney Üçgeni bölgesinde yer alan, nüfusunun tamamına yakınını İsrail vatandaşı Filistinli Arapların oluşturduğu bir kent.