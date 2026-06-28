İsrailli Vekilin Provokatif Ziyareti - Son Dakika
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İsrailli Vekilin Provokatif Ziyareti

28.06.2026 18:29
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Zvi Sukkot, Ummul Fehm'i ziyaret ederek protestolara neden oldu, okullar grev ilan etti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Ummul Fehm kentine provokatif ziyaret düzenledi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Sukkot'un provokatif ziyaretini protesto etmek için kentteki okulların bir gün boyunca eğitime ara verme kararı aldığı belirtildi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Sukkot, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, İsrail Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı sıfatıyla kentteki okulları "denetlemek" için bölgeye gittiğini iddia etti.

Sukkot, Ummul Fehm kentindeki Filistinlilere ait okulların "terör bağlantılı olduğunu" öne sürdü ancak buna ilişkin hiçbir delil sunmadı.

Filistinlilere ait bir okulun çitlerine tırmanarak İsrail bayrağı yerleştiren Sukkot, "Bir tane koymamışlar, bu yüzden onlara yardım etmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden provokatif ziyarete tepki

Sukkot'un ziyareti, Ummul Fehm halkı ve Filistinli siyasetçiler tarafından protesto edilirken, kent genelindeki okullar dün akşam saatlerinde aldıkları kararla tam gün grev ilan ettiklerini duyurdu.

Ummul Fehm'deki öğrencilerin velilerini temsil eden komiteden yapılan açıklamada, Sukkot'un seçimler öncesinde kendi sağ seçmenlerini konsolide etmek amacıyla "ırkçı bir provokasyona" giriştiği belirtildi.

Aşırı sağcı milletvekilinin Ummul Fehm'e düzenlediği provokatif ziyareti protesto eden bir kent sakini ise Sukkot'un 2010'da işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını hatırlattı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi lideri Yusuf Cabirin ise Sukkot'un ziyaretine karşı düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, "Umml Fehm'de eğitim sistemimizle ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Zvi Sukkot, Umml Fehm'e öğrenmek ya da insanlarla tanışmak için gelmiyor. Tek bir amaçla geliyor, kışkırtmak ve nefret yaymak için." dedi.

Sukkot bu ay başında, İsrail'in kuzeyindeki Filistinli Bedevilerin yaşadığı Tuba Zangariyye'ye bir başka provokatif ziyaret düzenlemişti. Tuba Zangarriye'deki bir okulun kapısını testere ile kırmaya çalıştığı görüntüler basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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