İsrailliler Batı Şeria'da çocuğuyla Filistinliyi darbetti, aracını gasbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğuyla seyir halindeki bir Filistinlinin önünü keserek aracından indirip darbetti, sonra da aracı gasbetti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Yedrub beldesinde meydana gelen olay, görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla tepki çekti.

İki araçla bölgeye gelen çok sayıdaki fanatik İsrailli, yolda seyir halindeki Filistinliye ait aracın önünü ve arkasını kendi araçlarıyla kapatarak sıkıştırdı.

İsrailliler, sıkıştırarak aracıyla kaçmasını engelledikleri Filistinliyi zorla aracından indirdi ve sopalarla darbetti.

Filistinli kişi kaçarken araçtaki çocuğun da inerek babasına doğru koştuğu görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise darbettikleri Filistinlinin aracını da gasbederek bölgeden uzaklaştı.